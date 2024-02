Tierheim in Nettetal Paul, Peter und Piete suchen ein neues Zuhause

Paul, Peter und Piete sind ein unschlagbares Dreierteam. Die drei wurden zusammen mit ihren beiden weiteren Geschwistern am 9. Januar im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich aufgenommen. Ihre weiß-braunen Geschwister haben schon ein Zuhause gefunden. Die drei schwarz-braunen Meerschweinchen allerdings noch nicht. Die rund sieben Monate alten kastrierten Böckchen möchten gerne zusammenbleiben. Sie sind noch ängstlich, aber absolut verfressen. Rund um die Uhr futtern, so lautet ihre Devise. Dabei sind sie sehr reinlich. Sie nutzen in ihrem großen Innenauslauf feste Plätze als Toiletten. Telefon Tierheim: 02153 3785.