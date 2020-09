Aktion der Katholischen Jugendzentren im Kreis Viersen : 44 Lieblingsgerichte zum Nachkochen

Kreis Viersen Mit einem Kochbuch schließen die 14 Jugendeinrichtungen der katholischen Kirche im Kreis Viersen an den Erfolg ihres Spiels „Mega Twin“ an. Unter dem Titel „Mega Tasty“ warten 44 Gerichte darauf, nachgekocht zu werden.

Kürbis-Möhren-Suppe, Amerikanische Corn Dogs. Cape Town Chicken Curry, Apfel-Tiramisu, Knüppelkuchen und Weltbester Schokopudding – wer das Inhaltsverzeichnis von „Mega Tasty“ liest, der hat die Qual der Wahl, was nachgekocht werden soll. Aufgeteilt in die vier Bereiche Vorspeisen & Suppen, Hauptspeisen, Desserts sowie Gebäck warten insgesamt 44 Rezepte darauf, nachgekocht zu werden.

Es kann nicht gekauft werden. Vielmehr wird das Buch in allen 14 Jugendeinrichtungen der katholischen Kirche im Kreis Viersen an die Besucher verschenkt. Zudem erhalten Freunde und Förderer der Einrichtungen das Buch kostenfrei.

Nun haben alle Einrichtungen eine Vielzahl von Gerichten, die dort besonders beliebt sind. Es stellte sich die Frage der Vorgehensweise. „Wir haben letztendlich jede Einrichtung gebeten, drei ihrer Lieblingsrezepte einzureichen“, sagt Astrid Krohl vom Chilly in Schwalmtal. In den Einrichtungen setzte daraufhin das große Überlegen ein. Die unterschiedlichsten Rezepte trudelten ein. Angefangen von ganz einfach bis hin zu aufwendiger Kocherei. „Wir haben die Rezepte nicht gesiebt, sondern so bunt und vielschichtig, wie sie kamen, genommen“, sagt Conny Scheerers vom Doc Five in Niederkrüchten.