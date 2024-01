Naturschutz im Kreis Viersen Immer mehr Biber an der Nette

Wie der Biber in Nettetal und im gesamten Kreis Viersen gelangte, wie er dort lebt und warum er so nützlich ist, will Wilfried Küsters Interessierten näherbringen. Er ist seit 2009 als Natur- und Landschaftsführer am Niederrhein unterwegs, bietet aktuell im Naturpark Schwalm-Nette Biberwanderungen an. Die nächste Wanderung findet statt am Samstag, 13. Januar, in Nettetal-Leuth. Dann erfahren die Teilnehmenden, wie der Biber an Nette und De Wittsee in Nettetal lebt.