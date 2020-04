Engagement in Nettetal : Kreativwettbewerb zum Stadtjubiläum in Nettetal

Kreativwettbewerb zum Stadtjubiläum in Nettetal

Am Wittsee in Nettetal. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Nettetal Das Team des Internetportals „Nettegeflüster“ will die eingereichten Kunstwerke prämieren und später auch ausstellen.

Heimatlotse für stürmische Zeiten nennt sich das Portal Nettegeflüster, auf dem nicht nur lokale Geschäfte und Gaststätten vertreten sind, sondern auch Sport- und Freizeitangebote. Das Nettegeflüster ist in den wenigen Wochen, seit diese Plattform existiert, zu einem lebendigen Marktplatz für Nettetal geworden. Mehr als 20.000 Nettetaler haben sie bisher genutzt. Die ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement beruhende Arbeit des Teams zeige im täglichen Leben der Nettetaler bereits Wirkung. Es sei ein breites Spektrum an Themen und Aktivitäten entstanden, die über diese Seite gesteuert und teilweise initiert werden, so Mitinitiator Gerd Wagner.