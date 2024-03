Palliativmedizin in Nettetal Wie das Krankenhaus Todkranke betreut

So unangenehm der Gedanke an Sterben und Tod ist – wenn im Nettetaler Krankenhaus wieder Kurse in „Letzter Hilfe“ aufgelegt werden, sind die Plätze ruckzuck vergeben. Das Interesse von Menschen, die einen dem Tod geweihten Angehörigen pflegen oder sich in absehbarer Zeit dieser Aufgabe stellen müssen und wollen, ist groß. Und so sind die Sterbebegleitungs-Kurse im März und April schon ausgebucht. Aber: Im Juni, August und November wird es weitere Seminare geben – und dafür sind Anmeldungen jetzt möglich. Das große Interesse zeigt auch: Das Krankenhaus am Sassenfelder Kirchweg lag ziemlich richtig mit der vor 20 Jahren getroffenen Entscheidung, sich intensiv der Palliativmedizin, also der Versorgung todkranker Patienten, zu widmen.