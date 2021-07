Städtisches Krankenhaus in Nettetal : Zurück zu eingeschränkter Normalität

Nettetal Besuche im Städtischen Krankenhaus sind eingeschränkt wieder möglich, die Einlasskontrollen bleiben aber bestehen. Die Corona-Pandemie sorgte für einen Rückgang der Patientenzahlen von rund 15 Prozent.

Anders als andere Krankenhäuser in der Region hält das Nettetaler Haus an strengen Kontrollen am Eingang fest. Einlass wird nur Geimpften (14 Tage nach der Impfung), Genesenen (höchstens sechs Monate alter PCR-Test) oder Getesteten (maximal 48 Stunden alt) gewährt. Außerdem wird die Körpertemperatur kontrolliert. Auch das Einbahnstraßensystem – Ein- und Ausgänge kreuzen sich nicht – wird beibehalten. Für das Krankenhaus in Lobberich ist die aktuelle Phase eine Balance zwischen Sicherheit und Normalität, Geschäftsführer Jörg Schneider betont die hohe Sorgfaltspflicht für Krankenhäuser: „Wir versuchen so viel Freiheit wie möglich bei Vorrang für die Sicherheit zu ermöglichen.“