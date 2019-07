Krankenhaus Nettetal : Neue Mitarbeiter starten mit Frühstück

Lobberich Die Aktion hat im Krankenhaus Nettetal bereits Tradition. 24 der 36 neuen Kollegen nahmen an dem Frühstück teil.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat Geschäftsführer Jörg Schneider neue Mitarbeiter des Nettetaler Krankenhauses zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Zusammen mit Personalleiter Rainer Boerenkamp und Pflegedienstleiter Norbert Peffer konnte er 24 der 36 neuen Kollegen, die in den vergangenen drei Monaten in die „Krankenhausfamilie“ aufgenommen worden waren, im Nette-Bistro willkommen heißen.