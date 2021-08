Küchenchef aus Breyell bei TV-Kochduell : „Am Kiependräger“ in Kochduell bei Kabel eins

Ein Bild von Dreharbeiten, die mitunter bis in die Nacht dauerten. Foto: Simone Schmitt

Breyell/Korschenbroich Küchenchef Peter Schmitt vom Liedberger Landgasthaus wagte die Challenge mit vier anderen Gastronomen bei dem TV-Koch-Duell „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit dem ehemaligen Sternekoch und Moderator Mike Süsser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Montag, 30. August, läuft auf Kabel eins der Koch-Wettbewerb „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“. Mit dabei ist auch das Bistro „Am Kiependräger“ aus Nettetal-Breyell, ebenso das Restaurant „Muskat“ aus Korschenbroich, das „Wickrather Brauhaus“ aus Mönchengladbach sowie das „Troyka“ aus Erkelenz. Sie sind die Konkurrenten von Peter Schmitt, Küchenchef des Liedberger Landgasthauses. Der hat bereits an etwa 50 Fernsehsendungen teilgenommen. Der 62-Jährige zählt auf: Bis zu zwölf Mal kochte er für den WDR, ein paar Mal für das ZDF, für Abenteuer Leben bei PRO 7 und in über 15 Sendungen für Echt Lecker bei einem Pay-TV-Sender. Ab Montag, 30. August, ist Schmitt sogar fünf Tage in Folge im TV bei Kabel Eins zu sehen. Denn er nahm an dem teil. Diese Challenge habe ihn regelrecht gereizt, so Schmitt. „Deshalb habe ich spontan zugesagt.“

Verraten darf Schmitt natürlich nicht, wie der Wettbewerb ausgeht. „Wir haben schon sehr strenge Vorlagen vom Sender bekommen.“ Seine Motivation gibt er jedoch preis: „Ich wollte unbedingt nach vorne kommen und auf keinen Fall Letzter werden. Schließlich gibt es das Risiko: Man kann sich bis auf die Knochen blamieren.“

Bevor es in den direkten Wettbewerb mit den anderen vier Gastronomen ging, kam Moderator Mike Süsser zum Essen in die jeweiligen Restaurants. „Er ist ein ehemaliger Sterne-Koch, ein Vollprofi. Und er ist sehr direkt“, so Schmitt. „Es ist schon ein haariger Moment, wenn er verkostet.“ Sage Süsser „top, es gibt nichts zu ändern“, käme das einem Ritterschlag gleich. Aber es könne auch passieren, dass er deutlich zu verstehen gibt, dass der Koch an dem Gericht noch mal zu arbeiten habe. Für Moderator Süsser musste ein Hauptgericht und später für die anderen vier Gastronomen mussten jeweils Drei-Gänge-Menüs gekocht werden. Jeder Teilnehmer lädt die vier Konkurrenten ein und bewirtet sie. „Alles wird bewertet: Was wird serviert? Wie wird es serviert? Welche Zutaten gibt es?“, erinnert sich Schmitt.