Autor und Vatikan-Korrespondent : In St. Anna Schaag begann Paul Baddes Liebe zur Kirche

Schaag/Rom In Schaag geboren, entdeckte Paul Badde als Junge die Liebe zur katholischen Kirche. Heute ist er bekannt als Vatikan-Korrespondent und Autor.

Als Motivation nennt er die „Liebe zur römisch-katholischen Kirche, die in St. Anna in Schaag begonnen hat“. Als Jungen in Schaag faszinierten ihn die biblischen und Jerusalemer Motive am Flügelaltar der Kirche. Unter dem Titel „Jerusalem liegt am Niederrhein“ erzählt Badde in „Die Welt“ von seinen Jugenderinnerungen an Schaag zu einer Zeit, in der „Messdiener von den Glockenseilen beim Läuten noch zwei Meter hoch in den Himmel gerissen wurden“. Regelmäßig kehrt er nach Schaag zurück, besucht das Familiengrab und einen Jugendfreund, mit dem er per E-Mail korrespondiert, „natürlich immer in Schaager Platt“.