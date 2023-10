Konzert in Nettetal 25 Jahre Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen

Ein Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen – also ein Chor, in dem Polizistinnen singen? Mitnichten. Von den rund 30 Mitgliedern sei keins Polizistin, sagt die Chorvorsitzende Rita Glock. Aber das könne sich gerne ändern, und überhaupt: „Unser Chor ist offen für alle“, betont sie. Wer Interesse hat, der Gruppe beizutreten, aber noch unsicher ist, sollte sich Sonntag, 17. Dezember, vormerken: Dann gibt der Frauenchor in der Kirche St. Lambertus in Breyell ein Konzert zum 25-jährigen Bestehen. Begleitet wird er vom Landespolizeiorchester aus Wuppertal.