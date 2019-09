Lobberich : Zwölf Sänger mit gewaltiger Stimmkraft

Info

Jazz und Swing Das besondere Programm von Nettekultur geht weiter am 16. Oktober mit der Barrelhouse Jazz Gala, 20 Uhr, im Seerosensaal. Die Band ist ein weltweit erfolgreiches Ensemble, das in weit über 50 Ländern der Erde gastierte. Ihre kreative Behandlung der Musik der alten Meister und die zahlreichen populären Eigenkompositionen sind in der Welt des klassischen Jazz und Swing hervorzuheben. Mit einem Repertoire von den Klassikern des New Orleans Jazz bis zu eigenen Werken im Stil des Swing, Blues und kreolischen Jazz bietet die Band 100 Jahre Jazzgeschichte.

Karten sind für 28 (17) Euro online zu buchen unter www.nettetheater.de.