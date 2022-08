Kammerakademie Neuss gastierte in Hinsbeck : Konzert im Hof von Schloss Krickenbeck wird zur Hitzeschlacht

Hinsbeck Der Auftritt der Kammerakademie Neuss gefiel dem Publikum trotz anstrengend hoher Temperaturen. Das Ambiente tat ein Übriges, ist es doch selten öffentlich zugänglich.

Das lang ersehnte Schlosshofkonzert auf Schloss Krickenbeck nach drei Jahren Coronapause stand vor allem im Zeichen eines Akteurs: der Sonne. Die wenigen mittels Schirmen schattierten Plätze waren früh besetzt. Die voll besonnten Stühle blieben großenteils leer. Die Gäste zogen sich stattdessen in den Schatten der Gebäude am Hofrand zurück, wo sich einige Sitzmöglichkeiten befanden. Der Veranstalter, der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal, hatte sich alle Mühe gegeben, die Besucher zu umsorgen. Es wurde kostenloses Wasser ausgegeben, Fächer fanden besten Absatz und waren ständig in Aktion. Trotzdem geriet der Nachmittag zur Hitzeschlacht, die alle Beteiligten jedoch bravourös meisterten.