Kommunalwahl 2020 : Guido Gahlings führt Liste der Grünen in Nettetal an

„Wir sind für die Kommunalwahl am 13. September bestens aufgestellt“, stellt Martina Derpmanns, Ortsverbandsvorsitzende der Grünen in Nettetal, erfreut fest. In einer Pressemtteilung berichtet sie, dass die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Nettetal in einer harmonischen Sitzung ihre Kandidaten für die Reserveliste gewählt hätten. Auf Platz 1 steht erneut Guido Gahlings, erfahrenes Ratsmitglied seit 1999 und seit 2008 Vorsitzender der Fraktion. Platz 2 wird wieder besetzt von Martina Derpmanns, die ebenfalls bereits einen Platz im Rat inne hat. Den dritten Platz besetzt Christian Küsters, aktuell Ortsvereins-Vorsitzender und gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von Grünen, SPD und FDP. Die weiteren Plätze besetzen Michael Meerkötter, Anna Solar, Manuel Britsch, Lea Derpmanns, Klaus Schie, Vera Thelen, Stefan Russmann, Andrea Brönner, Hermann-Josef Hüttermann, Björn Rudakowski, Fred Heyer, Mario Doll, Angela Müllers, Marcus Ploenes und Thomas Schade. Auch für alle 21 Wahlbezirke hätten sich engagierte Kandidaten gefunden. Das Wahlprogramm befinde sich in der Abstimmungsphase, die Nettetaler Bürger können Anregungen einzubringen: Mail an anna.solar@gruene-nettetal.de.