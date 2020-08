Kommentar : Mehrheit nicht einfach übersehen

Ein schwarz-grünes Bündnis nach der Kommunalwahl ist für Grünen-Fraktionschef Guido Gahlings kein Thema. Gerade das Thema Landwirtschaft zeigt, wie schwierig schwarz-grün in der Praxis wäre.

Und gerade das Thema Landwirtschaft zeigt, wie schwierig schwarz-grün in der Praxis wäre. Ein Großteil der Landwirte am Niederrhein ließe sich eher bei der CDU verorten, so die gängige Meinung. Und mit biologischer Landwirtschaft ist es in Nettetal nicht weit her. Wer im Internet nach Bio-Landwirtschaft im Kreis Viersen sucht, landet beim Biohof Bolten in Niederkrüchten, der Hof mit dem ersten Windrad im Kreis Viersen.