Kaldenkirchen : „Kölner Ballschule“ bei TSV-Handballern

Auf Einladung der TSV-Handballer hat Sebastian Schwab von der Sporthochschule Köln die „Ballschule – Das ABC des Spielelernents“ rund 35 Teilnehmern des TSV Kaldenkirchen und anderer Vereine vorgestellt.

Der Tag begann mit einer theoretischen Einführung in das Thema, wobei den Teilnehmern anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse das Grundkonzept vorgestellt und erste praktische Lösungsmöglichkeiten anhand von kurzen Videosequenzen dargestellt wurden. Hieran schloss sich eine erste praktische Einheit in der Sporthalle Ravensstrasse an, in die die Kursteilnehmer intensiv einbezogen wurden. Schwab brachte immer wieder seine Erkenntnisse aus seiner praktischen Tätigkeit ein und forderte die Teilnehmer im Alter zwischen 14 und 60 Jahren auf, ihre eigenen Erfahrungen zu schildern.