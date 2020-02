Breyell In den frühen Morgenstunden des Rosenmontags wurde in eine Breyeller Gaststätte eingebrochen. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

(RP) Bargeld und Alkoholika sind die Beute von Einbrecher in eine Gaststätte in Nettetal-Breyell. Am Montag gegen 3.40 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Josefstraße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Behältnis und entwendeten den Eingangstürschlüssel. In den Räumlichkeiten wurden unter anderem Geldspielautomaten aufgebrochen. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02162 3770.