Grüne Nettetal : Knapp 100 Radler bei Fahrrad-Corso

Lobberich Unter Geleit der Verkehrspolizei wurden sämtliche Einfallstraßen nach Lobberich befahren.

Um halb sechs waren es noch wenige auf dem Platz vor St. Sebastian. Aber immer mehr Radler strömten aus allen Richtungen dazu. Selbst aus Venlo und Kempen waren Unterstützer gekommen. Um 18 Uhr setze sich der Fahrrad-Corso über den Stern und Wevelinghovener Straße in Richtung Rosental in Bewegung. Innerhalb einer Stunde wurden unter Geleit der Verkehrspolizei sämtliche Einfallstraßen nach Lobberich befahren. Spontan schlossen sich Zuschauer mit Rad dem Zug an. Lautes Klingeln traf auf teilweise ungläubig drein blickende Autofahrer. Abschluss war am Breyeller Bahnhof. Fortsetzung folgt für besseren Radverkehr.