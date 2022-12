Aktion des Klimabündnisses Nettetaler schaffen mehr als 50.000 Kilometer beim Stadtradeln

Nettetal hat sich 2022 zum sechsten Mal an der Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses beteiligt. 23 Teams von Stadtverwaltung, Sportvereinen, Familien, Freundeskreisen, Arbeitskollegen und auch Parteien gingen dabei an den Start. Das größte Team mit 55 aktiven Radelnden war das Team „Städtisches Krankenhaus Nettetal und NetteVital“. Die Truppe sammelte gleichzeitig mit 12.985 Kilometern gemeinsam auch die meisten Kilometer. Relativ betrachtet, also je gefahrene Kilometer pro Kopf, geht der erste Platz jedoch an das Team „Familienpower“. Pro Kopf haben die Teammitglieder in den drei Wochen 622 Kilometer zurückgelegt. Den zweiten Platz belegte das Team „Union Nettetal“. Die Bronze-Medaille ging an das Team „Breyeller Radler“.