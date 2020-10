Kino-Erlebnis im Corso : Klassiker „Little Women“ mit Kuchen und Sekt

Der Film „Litlle Women“ basiert auf dem Klassiker von Louisa May Alcott. Foto: dpa/Wilson Webb

Kaldenkirchen Das Corso Film Casino zeigt in Kooperation mit der Rheinischen Post zwei Mal die Klassikerverfilmung „Little Women“: am 6. Oktober im Kaffee Kino, am 13. Oktober in der Reihe „Ladies first“.

Die Rheinische Post präsentiert die Reihen „Kaffee und Kino“ sowie „Ladies first“ am ersten und zweiten Dienstag im Monat im Corso Film Casino (Grenzwaldstraße 15a). Am 6. Oktober wird bei „Kaffee und Kino“ um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) der Film „Little Women“ gezeigt.

Die Zahl der Plätze ist auf 100 beschränkt. Der Eintritt (inklusive ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee) kostet acht Euro. „Ladies First“ folgt am 13. Oktober um 19.30 Uhr. Um 19 Uhr beginnt der Sektempfang. Kino und Sekt kosten acht Euro. Karten gibt’s unter Telefon 02157 3575 oder online über die Homepage www.corso-film-casino.de.

„Little Women“ ist ein US-amerikanischer Film von 2019, der den Roman von Louisa May Alcott in Szene setzt. Der starbesetzte und oscarnominierte Film, unter anderen spielen Emma Watson, Saoirse Ronan und Meryl Streep mit, führt nach Neuengland Mitte des 19. Jahrhunderts. Vier Schwestern werden erwachsen und kämpfen für ihre Emanzipation.

(hb)