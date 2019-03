Klassiker mit Rockmusik in Nettetal : Shakespeares Hamlet gefällt mit rockiger Wucht

Carl Beuchhäuser und Neele Pettig spielten nah am Publikum. Foto: Joerg Knappe (jkn)

Lobberich Shakespeares Tragödie „Hamlet“ einmal anders: Untermalt von Pop- und Rockklängen war der Klassiker jetzt in Nettetal-Lobberich zu sehen.

Diese Ophelia und dieser Hamlet hätten zwei junge Menschen bei einem bunten Happening sein können – frisch verliebt, die Zweisamkeit suchend. Noch war das Bühnengeschehen in der Werner-Jaeger Halle verborgen, als beide sich am Bühnenrand fanden. Diese Leichtigkeit, dieser Zauber halten natürlich nicht lange an. Es wird eine Tragödie um den Prinzen aus Dänemark.

Mit der Inszenierung „Rock me, Hamlet“ erzählt die Opernwerkstatt am Rhein den klassischen Stoff auf ungewöhnliche, packende Weise. Klassische Shakespeare-Texte prallen auf Rock- und Pop. Parallel zur rückwärtigen Bühnenwand sitzen die Musiker auf hohem Podest, dessen drei Stufen auch Handlungsraum sind. Über allem liegt eine gewisse Zeitlosigkeit, die den Stoff passend zur Vorgabe verortet, aber nicht fixiert. Gestützt wird der Eindruck durch Dorothea Nicolais Steampunk-Kostüme. Neele Pettig gibt ihrer Ophelia eine bezaubernde jugendliche Anmut, aber auch ein wütendes Aufbegehren und eine verzweifelte Verwirrung. Carl Bruchhäuser spielt den Hamlet mit expressiver Eindringlichkeit. Er lässt intensiv teilhaben an Verzweiflung und Verstörung seiner Figur.