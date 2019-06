Breyell : Klagen über Lärm an Shisha-Bar

Anwohner beschweren sich über Lärmbelästigung durch die Shisha-Bar in der Fußgängerzone in Breyell. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Breyell Die Diskussion beim Stadtteilgespräch mit dem Bürgermeister in Breyell war hitzig.

Beim jüngsten Stadtteilgespräch zwischen Bürgermeister Christian Wagner (CDU), Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Bürgern in Breyell stand ein Thema im Vordergrund: Lärm an der Josefstraße. Die Verwaltung will sich etwas einfallen lassen, „wie die Situation nun gesteuert werden kann“, kündigte der Bürgermeister an.