Kinderbetreuung in Nettetal : Kita Spatzennest um eine neue Gruppe erweitert

Glückliche Augen bei den Erzieherinnen und Kindern der Kita Spatzennest in Hinsbeck. Die bislang dreigruppige Einrichtung wurde von Februar bis August um eine zusätzliche Gruppe erweitert, nun fand auch die offizielle Einweihung statt.

Nach einer spannenden Bauphase wurde die neue vierte Gruppe im Erdgeschoss angeordnet und erhielt einen eigenen Zugang zum Außengelände. Ebenfalls wurde der Kinder-WC-Bereich nahe am Gruppenraum platziert. Um diese Ziele zu erreichen, wurde der „alte“ Mehrzweckraum mit Geräteraum zu einem vierten Gruppenraum umgebaut und mit einer Kinderküche ausgestattet. Um den Kinder-WC-Bereich nahe am Gruppenraum platzieren zu können, musste das „alte“ Personal-WC in den Bereich des „alten“ Personalraumes verlegt werden. Aufgrund der glücklichen Situation, dass ein Halbkellergeschoss vorhanden war, welches über einen langen Zeitraum vom Deutschen Roten Kreuz genutzt wurde, konnten der Mehrzweckraum in das untere Geschoss verlegt werden. Hierzu mussten jedoch ein neues, kindgerechtes Treppenhaus angebaut und zusätzliche Toiletten im Untergeschoss errichtet werden. Zudem wurde der neue, größere Personalraum in diesen Erweiterungsbaukörper Richtung Straße angeordnet.