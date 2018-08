Kita Spatzennest in Hinsbeck wird um eine Gruppe erweitert

Hinsbeck Die Einrichtung wird für rund 500.000 Euro umgebaut. Ein Teil der Arbeiten soll im laufenden Betrieb stattfinden

Die Kindertagesstätte Spatzennest in Hinsbeck wird um eine Gruppe erweitert. Statt 63 sollen dann 85 Kinder in der Einrichtung an der Bergstraße 5 spielen können. Dafür wird das Gebäude baulich vergrößert. Im besten Fall soll damit noch in diesem Jahr begonnen werden, sagt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche.