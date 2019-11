Lobberich : Kinder an den Sport heranführen

Lobberich Die Kita KinderReich, die Gemeinschaftsgrundschule Lobberich und der TV Lobberich haben das landesweite Pilotprojekt einer Kooperation als „bewegungsfreundliches Bildungsdreieck“ gestartet. Die Verträge sind unterzeichnet.

Viele Kinder verbringen nicht mehr so viel Zeit draußen und bewegen sich beim Spielen. Die Folge: Immer mehr Kinder haben Probleme, etwa auf einem Bein zu balancieren oder rückwärts zu gehen. Wer sich wenig bewegt, verhält sich beim Turnen leicht ängstlich. Es fehlt vielfach an positiven Erfahrungen. Ein anderes Problem ist Übergewicht schon bei Kindern, was durch wenig Bewegung noch verstärkt wird.

Das ist der Hintergrund für die Kooperationsvereinbarung „Bewegungsfreundliche Bildungsdreiecke“, die gestern in der Kita KinderReich in Lobberich unterzeichnet wurde. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich die Zusammenarbeit von Kita, Grundschule und Sportverein. In diesem ersten Projekt konkret um die Kita KinderReich am Ingenhovenweg, die Gemeinschaftsgrundschule Im Hoverbruch und den TV Lobberich. Die Initiative ging vom Stadtsportverband und dem Kreissportbund aus. Sie stellten im Rahmen des Landesprojektes „Sportplatz Kommune“, das den Kinder- und Jugendsport fördern will, einen Antrag. Das Land bewilligte 20.000 Euro, und jetzt konnte die Kooperation besiegelt werden. Am Mittwoch ist bereits der erste gemeinsame Termin in der Turnhalle geplant.