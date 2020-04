Nettetal : Kita-Kinder malen für Bongartzstift

So unbeschwert gemeinschaftlich wie hier auf diesem Archivfoto geht es zurzeit in der Kita Bongartzstift nicht zu. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Die Kinder der geschlossenen Kita erhalten jetzt ein Überraschungspaket.

Schon seit dem 16. März darf das Familienzentrum Bongartzstift in Lobberich für viele der 114 Kinder der Einrichtung keine Betreuung mehr anbieten. Nur noch Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, dürfen in Notgruppen betreut werden.

Um den Kindern wieder mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat sich das Team des Familienzentrums Bongartzstift in Lobberich eine Kleinigkeit ausgedacht. Jedes Kitakind wird in den nächsten Tagen zu Hause in seinem Briefkasten ein Päckchen finden, zugestellt durch die Erzieher und Erzieherinnen. Darin befinden sich ein Buch sowie ein Brief mit ein paar lieben Zeilen und dem Auftrag, ein schönes Bild für die Kita zu malen. Das Buch soll die Kinder etwas aufmuntern, sie beschäftigen und an die schöne und hoffentlich bald wiederkehrende Zeit in der Kita erinnern.