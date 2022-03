Kinder in Nettetal : Händekette für mehr Solidarität

Lobberich Wie geht man mit dem Thema Krieg im Kindergarten um? Die evangelische Kita Löwenzahn zeigt mit einer Händekette an den Fenstern ein Zeichen für mehr friedliche Solidarität aller Menschen.

Die Händekette an den Fenstern der evangelischen Kita Löwenzahn reicht einmal um das Haus. „Wir reichen uns die Hände und stehen zusammen“, das soll damit ausgedrückt sein, erklärt Leiterin Katharina Bücker. Die Kita-Kinder, Geschwisterkinder, aber auch Eltern und Erzieherinnen haben mitgemacht, haben die Konturen ihrer Hände aus farbigen Papier ausgeschnitten, anschließend wurden die Hände mit Klebeband an die Scheiben geklebt. Eine kleine Lücke an der Seite gab es noch, so dass noch „neue Hände“ gefragt sind.

Soll man mit Kindern über ein solch komplexes Thema wie einen Krieg sprechen oder soll die Kita ein friedliebender Gegenpol bleiben? Auch kleine Kinder hätten ein Gespür dafür, was gerecht und ungerecht sei. In der Kita entwickeln sie Selbstwahrnehmung und Empathie. Es wird die Frage gestellt, wie geht es anderen? In der Kita wird nicht verallgemeinert und niemand an den Pranger gestellt. Bei den 84 Kindern gibt es etliche Familien, die Verwandte in Russland, aber auch der Ukraine haben. Bei den über 300 Händen erkennt man nicht, von wem sie stammen: Alle gehören zusammen, ist die Botschaft.