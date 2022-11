Ungewöhnlich: zwei Sprachen in der Kita Eine Kita, zwei Sprachen

„Wir haben neben deutschen Kollegen niederländische Mitarbeiter, die in ihrer Muttersprache mit den Kindern sprechen. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, sehr natürlich neue Sprachen kennenzulernen“, erklärt Verbundleiterin Christiane Inderhees. Die Kinder hören sich in kurzer Zeit bereits in die Sprache ihres Gegenübers ein. „Sie nähern sich wertfrei und unbefangen der neuen Sprache an.“ Die bilinguale Konzeption wurde 2014 in einer Kinderreich-Kita in Lobberich etabliert, danach in Kaldenkirchen eingeführt. „Im Kreis Viersen gibt es insgesamt fünf Kinderreiche, zwei davon sind bilingual.“