Betreuung in Nettetal : Kita Bongartzstift jetzt offiziell Familienzentrum

Betreuung in Nettetal

Nettetal Die städtische Kindertagesstätte in Nettetal-Lobberich hat jetzt ihre Angebote und Projekte unter Corona-Bedingungen wieder gestartet.

Als Kita sind dort 108 Plätze vorhanden, davon 32 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Kindertageseinrichtung liegt im Randgebiet von Lobberich in einer ruhigen Wohngegend; sie wurde im Oktober 2010 neu eröffnet. Im Herbst 2017 wurde die Erweiterung um zwei Gruppen eingeweiht. Bisher gab es schon ein Familienbüro, das allen Bürgern sowie Kindern und Jugendlichen in Fragen rund um die Themen Kinder, Jugend und Familie zur Verfügung steht. Erfahrenes Personal berät dabei kompetent und umfassend, insbesondere in pädagogischen Fragen und hilft bei der Suche nach Kinderbetreuungsangeboten.