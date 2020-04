Nettetal-Leuth : Kirschblüte begeistert immer wieder neu

Alle Jahre wieder Japanische BlŸte in Leuth an der L373. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal La Vie en rose – das kann man in diesen Tagen in Nettetal-Leuth erleben. Zumindest an der Heronger Straße am nördlichen Ortsausgang Richtung Straelen. Immer wieder halten dort Autos an, die Fahrer machen schnell ein Foto von dieser schnell vergänglichen Pracht.

Die Kirschblüte ist alle Jahre wieder ein beliebtes Fotomotiv. Einst standen entlang der Allee in Richtung Straelen Nussbäume. Seit den 1960er-Jahren wachsen dort 65 japanische Nelkenkirschen (botanisch: Prunus serrulata Kanzan). In manchen Jahren dauerte das optische Spektakel ihrer Blüte bis zu drei Wochen, in heißen Phasen nur wenige Tage. Wärme und Regen vertragen die Bäume nicht.

Zwei weitere Alleen mit rosa blühenden Kirschbäumen sind in Nettetal auf dem Friedhof in Kaldenkirchen zu finden. hb/RP-Foto: Jörg Knappe

(hb)