Kaldenkirchen : Von der RP präsentiert: Kino mit Kaffee und Kuchen

Kaldenkirchen (RP) Auf der Beerdigung ihres Vaters sehen sich die beiden Brüder Christian und Georg zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder. Georg, ein selbständiger Tischler, blieb im Schwarzwälder Heimatort Löchingen und pflegte den krebskranken Vater.

Christian dagegen ist genau das Gegenteil: ein in Singapur lebender erfolgreicher und weitgereister Geschäftsmann. Solange getrennt, sind die beiden sich zunächst völlig fremd. Nicht zuletzt durch viel Alkohol finden beide wieder zueinander, Sie springen zurück in ihre gemeinsame Jugend und beschließen, mit ihren Mofas die Deutschlandreise nachzuholen, die sie als Fünfzehnjährige vorhatten.

So beginnt Markus Gollers Film „25 km/h“, der am Dienstag, 5. November, im Corso Film Casino läuft. Die Rheinische Post präsentiert diesen Film bei Kaffee und Kuchen. Einlass ist ab 14 Uhr, der Film beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Jeden ersten Dienstag im Monat kann man sich einen gemütlichen Nachmittag machen und bei Kaffee und Kuchen einen schönen Film erleben. Diese Kino-Kuchen-Nachmittage sind immer sehr gefragt, mittlerweile gibt es ein richtiges Stammpublikum. Kartenvorbestellung unter karten@corso-film-casino.de oder unter 02157 3575

Der Film führt als Roadmovie durch ganz Deutschland. Da Mofas offiziell nur 25 Kilometer in der Stunde fahren dürfen – so auch der Filmtitel – bleibt es eher beschaulich. Tempo kommt bei den Aufenthalten in verschiedenen Städten und in der Beziehung der beiden Brüder auf. Bjarne Mädel und Lars Eidinger sind in den Hauptrollen zu sehen. In den Nebenrollen sind bekannte Schauspielerinnen wie Franka Potente und Alexandra Maria Lara zu sehen.