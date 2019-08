Hinsbeck : Kinder fertigen im Textilmuseum eigene Puppen in Handarbeit

Hinsbeck Selber die Schwinge bedienen, einen Webstuhl bauen und eine Puppe herstellen — in der Flax-Ferienfreizeit ist das alles und Vieles mehr möglich.

Schmidt erklärt genau, wie die Puppe aufgebaut ist und welche Arbeitsschritte dafür nötig sind. Das Material liegt schon auf dem Tisch in dem gemütlichen Museumsraum bereit: dicke Wollstränge, Holzkugeln mit einem Loch, Farbstifte, bunte Stoffe und Nähutensilien. Es geht mit dem Flechten der Wollstränge los. Dass dies gar nicht so einfach ist, muss Alexander feststellen. Aber dafür gibt es schließlich die fachliche Hilfe: Er darf den Wollstrang festhalten, während Schmidt das Flechten Stück für Stück langsam demonstriert. Dann ist Alexander an der Reihe. „Den linken Strang in die Mitte legen, dann den rechten in die Mitte“, gibt Schmidt vor. Langsam aber sicher wächst der Wollzopf. Zwei sind notwendig, damit später Arme, Beine und Körper der Puppe entstehen können.

Acht Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erfahren, wie aus Flachs Leinen entsteht, wie ein Webstuhl funktioniert und was man alles aus Stoff und Wolle herstellen kann. „Uns ist es wichtig, unseren jungen Teilnehmern auch zu zeigen, wie früher gearbeitet wurde und welchen Wert Kleidung hatte, weil die Herstellung per Hand immens aufwendig war“, sagt Susanne Ciernioch, Leiterin des Textilmuseums. Wie wissbegierig die Kinder sind, zeigt sich bei der Präsentation von Hans Willi Lersmacher. Der Diplom-Ingenieur lädt zur Reise vom Flachs zum Leinen ein. Schon beim Griff zum Glas, in dem die Flachssaat zu sehen ist, blicken die Zuhörer neugierig. Spannend wird es, als die Kinder selbst an die Riffel dürfen, um die Samenkapseln vom Flachsstengel zu trennen. Danach probieren sie das Brechen, Schwingen und Hecheln des Flachses aus. Sie erfahren, wie sie Schwinge und Riffel benutzen. Dass sich die Flachsfasern ohne ihre hölzernen Bestandteile weich anfühlen, lässt so manches Kind Staunen. Eine Handspindel in Betrieb erleben, selber einmal am Webstuhl sitzen und sogar einen Miniwebstuhl aus zwei Hölzern und Wolle bauen, um daran zu weben – Langeweile ist in der Scheune ein Fremdwort.