Lobberich : Tom Gerhardt gibt die Nervensäge

Tom Gerhardt und Dustin Semmelrogge spielen die Hauptrollen in „Ketten der Liebe“, einer Produktion des Tournee-Theaters Thepsiskarren. Mit diesem Stück startete Nettekultur in die neue Saison. Foto: Tournee-Theater Thespiskarren/Dennis Haentzschel

Nettetal „Ihr seid dufte“, rief Tom Gerhardt am Schluss. Die gut 170 Gäste im Nettetaler Seerosensaal gaben Gerhardt und dem Ensemble von „Ketten der Liebe“ das Kompliment mit einem kräftigen Applaus zurück.

Ein Schauplatz hinter der Bühne wurde am Freitagabend in Nettetal zum Schauplatz mitten auf der Bühne: „Ketten der Liebe“ zeigt die letzten beiden Stunden vor dem Auftritt des Softrockers Andy Roth in einer etwas heruntergekommenen Künstlergarderobe. Bis zur letzten Minute ist es fraglich, ob der Auftritt überhaupt stattfindet. Denn: Ein „meet and greet“ mit dem Fan Matthias Bommes hebt von Minute zu Minute unausweichlich Roths ganze private und berufliche Welt aus den Fugen. „Du hast mein Leben zerstört“, sagt Roth nach zwei Stunden. „Aber nicht extra“, lautet Bommes’ Antwort.

Bommes wird gespielt von Tom Gerhardt. Er ist Andy Roths größter Fan, hat einen Fanclub gegründet, besucht alle seine Konzerte und erlebt endlich sein heiß ersehntes Zusammentreffen mit dem Künstler in der Künstlergarderobe. Schauspieler Dustin Semmelrogge gibt den leicht schmuddeligen, exaltierten und schnell aufbrausenden Möchtegern-Rockstar.

Info Spielzeit mit neuen Spielstätten Seit dieser Spielzeit gehört der Seerosensaal in Lobberich neben der Aula der Realschule in Kaldenkirchen, der Evangelischen Kirche in Hinsbeck und St. Sebastian in Lobberich zu den vorübergehenden Spielorten.

Bommes ist einer, der immer die Lösung für ein Problem kennt und es mit ihr nur noch verschlimmert. Ein scheinbar nie erwachsen gewordener Schuljunge in kurzen Hosen, mit Bauchtäschchen und verkehrt herum aufgesetztem Käppi, ein Chaot, der einfach nur alles richtig und gut machen möchte und dabei ein heilloses Chaos bewirkt. „Deine Pläne sind genial, doch leider klappen sie nie“, kommentiert Roth die Ideen seines Fans.

Bommes ist eine Figur, die Tom Gerhardt sich auf den Leib geschrieben hat. Gemeinsam mit Franz Krause hat er das Stück „Ketten in Liebe“ geschrieben und auf die Bühne gebracht. Regie führt René Heinersdorff.

Perfekt spielt Gerhardt die Nervensäge, die jeder hasst und gleichzeitig in den Arm nehmen möchte. Er ist die stärkste Figur in den „Ketten der Liebe“. Immer wieder bringt er die Zuschauer zum Lachen, während er durch die Welt des B-Stars stolpert und mit seiner naiven Art die Doppelmoral, die Oberflächlichkeit und das Verlogene des Lebens eines Stars offenlegt. Gerhardt bedient damit alle Klischees, tut dies aber auf unterhaltsame Weise. Sein „Hausmeister Krause“ hat zur großen Freude des Publikums einen Gastauftritt – so kann Gerhardt sich gleich in zwei Rollen präsentieren.

Bommes sorgt mit dem Handyfoto einer „prickeligen“ Situation dafür, dass Roths Geliebte, seine Managerin Vera (Fabienne Hesse) ihn sitzen lässt. Roth hatte schließlich eine Affäre mit der noch minderjährigen Jessy (Swantje Riechers). Diese glaubt an die Liebe zu Andy, ist allerdings noch mit ihrem Freund zusammen, einem jähzornigen Sanitäter in Gestalt von Armin Riahi. Ein Paar Handschellen, ein verschluckter Schlüssel und die nervige Bild-Journalistin in Gestalt von Claudia van Veen machen das Chaos auf der Bühne perfekt.

Während Tom Gerhardt seine Figur mit überzeugendem Leben erfüllt, verleiht Dustin Semmelrogge seinem Rockstar eine Dosis zu viel an Exaltiertheit. Claudia van Veen als Bild-Journalistin erscheint merkwürdig steif. Dagegen bringt die junge Swantje Riechers als Jessy frischen Wind auf die Bühne. Die 1995 geborene Schauspielerin gibt so überzeugend das kleine, unschuldige, junge Naivchen, dass es eine Freude ist, ihr Spiel zu verfolgen.