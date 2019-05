Lobberich : Fotos via Spracherkennung als Ausstellung

Lobberich Nach einem Unfall in der Kindheit und den Spätfolgen ist Katja Oemmelen gelähmt. Die Lobbericherin sitzt im Rollstuhl und kann unter anderem ihre Finger nicht bewegen. Das hält sie allerdings nicht vom Fotografieren ab – ihrer Art, Gefühle auszudrücken.

Beginn ist am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr im evangelischen Pfarrgemeindehaus an der Steegerstraße 39 in Lobberich. Interessierte können die 58 auf Holzrahmen geklebten Bilder im Format 50 mal 70 Zentimeter auch kaufen. Den gesamten Erlös will Oemmelen der Paliativstation des Nettetaler Krankenhauses spenden.