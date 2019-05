Hinsbeck : Kathi Thinnes erhält Geselligkeitspokal

Hinsbeck Zur Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Hinsbeck-Glabbach konnte Brudermeister Heinrich Ophoves 35 der insgesamt 119 Mitglieder begrüßen. Wie die Berichte zeigten, verzeichnete die Bruderschaft ein erfolgreiches Jahr.

In diesem Jahr wird die Bruderschaft am Samstag, 14. September, als neue Veranstaltung „en kleen Kärmes“ im Glabbach organisieren, kündigten die Verantwortlichen an. Dazu sind alle Hins­becker und Nettetaler eingeladen.