Karneval in Nettetal „Löther Rieser“ drehen voll auf

Der Karnevalsverein „Löther Rieser“ möchte in der Session wieder voll durchstarten. Für Samstag, 28. Januar und für Samstag, 4. Februar sind die beiden Büttenabende geplant. Eintrittskarten zum Preis von jeweils zwölf Euro können per E-Mail an die Adresse info@loether-rieser.de oder unter der Rufnummer 0176 24135541 bestellt werden.