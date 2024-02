Karneval 2024 in Nettetal Süße Geste beim Karnevalszug in Hinsbeck

Traditionell zieht der Hinsbecker Veedelszoch auch am DRK-Seniorenzentrum Marienheim vorbei und bezieht die Bewohner so in das Ortsgeschehen ein. Kinder der Minigarde gingen ins Foyer des Hauses und überreichten 150 Packungen Pralinen sowie kleine Blumensträuße. Strahlende Gesichter auf beiden Seiten zeigten, wie gut diese Geste angekommen ist.