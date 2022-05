Nach der Hochwasserkatastrophe : Nettetaler Karnevalisten helfen Garde an der Ahr

Nettetaler Karnevalisten helfen Garde an der Ahr

Annette Eßer (Achnes Kasulke) und Silvia Schmidt (Mitte) übergeben das Spendengeld an Vertreter der Tanzgarde Rot-Weiß Ahrweiler. Foto: Silvia Schmidt

Nettetal Achnes Kasulke und Stadtprinzessin Silvia I. übergaben eine 2400-Euro-Spende an die Stadtgarde Rot-Weiß Ahrweiler. Dort ist nach der Hochwasserkatastrophe noch große Unterstützung notwendig.

Die beiden Nettetaler Karnevalsfrauen hatten das Video „Nettetal unter der Narrenkappe“ initiiert. Weil der Sitzungskarneval durch Corona erneut ausfiel, sollten die Garden zumindest über die Video-Aufzeichnung ihr Können unter Beweis stellen. Um das Ganze finanzieren zu können, riefen die beiden zu Spenden auf. Über die Sparkasse, die Volksbank und viele private Spender kamen rund 5000 Euro zusammen. Nachdem die Kosten für den Dreh im Seerosensaal abgezogen waren, blieben 2400 Euro übrig. Das Geld wurde jetzt vor Ort in Bad Neuenahr/Ahrweiler überreicht.

Von diesem Geld können neue Uniformen und Uniform-Accessoires gekauft werden. Einige der Tänzerinnen und Tänzer haben in der Hochwasserkatastrophe alles verloren. Auch wurde Besuchern aus Nettetal gesagt, dass es ihnen so viel Spaß und Freude bereitet hat, nach Nettetal zu kommen und dort zu tanzen. Denn sie haben ebenfalls im Film mitgewirkt. Für einige der Truppe war dieser Dreh der allererste Auftritt überhaupt, da sie 2020 zur Garde gestoßen sind und seitdem keine Möglichkeit hatten, öffentlich zu tanzen.

An der Ahr ist eine kleine Zeltstadt entstanden mit einer Trainingsmöglichkeit für Vereine. „Und so, wie es im Ahrtal aussieht, wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis die offensichtlichen Schäden beseitigt sind und alles wieder neu aufgebaut werden konnte“, berichtet Silvia Schmidt. „Die bleibenden seelischen Schäden und menschlichen Verluste, die erlitten wurden, lassen sich nicht in Worte fassen.“