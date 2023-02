Karnevalszug durch Nettetal-Schaag und Breyell Prinzenpaar und jeckes Volk genießen Tulpensonntag in vollen Zügen

So ist das halt, wenn sich ein Finale nähert: Sie steige gleich „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ auf den Prinzenwagen, sagte Nettetals Prinzessin Waltraud I. zehn Minuten vor dem Start des Tulpensonntagszugs von Schaag nach Breyell. Das prinzliche Gefährt parkte an der Boisheimer Straße in Höhe des Hubertusplatzes.