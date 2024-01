Karneval in Schaag Nach elf Jahren ist jetzt Schluss

Nettetal-Schaag · Rund 270 Gäste erlebten in Saal Kreuels in Breyell eine, so die Schaager-Karnevalsgesellschafts-Vorsitzende Gisela Flüggen, „sehr gute Sitzung“. Sehr emotional sei ein Abschied ausgefallen.

21.01.2024 , 20:31 Uhr

Einen gelungenen Auftakt lieferten Bauchredner Michael Walta und seine „wilde Hilde“ bei der Sitzung der Schaager Karnevalsgesellschaft. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

(busch-) „Volles Haus“ bei der Schaager Karnevalsgesellschaft. Rund 270 Gäste erlebten in Saal Kreuels in Breyell eine, so Vorsitzende Gisela Flüggen, „sehr gute Sitzung“. Sehr emotional sei ein Abschied ausgefallen: „Hubbel und Knubbel“ alias Sitzungspräsident Martin Van Overbrüggen und Timo Tüffers sagten nach elf Jahren Tschüss. Bauchredner Michael Walta mit seiner wilden Hilde sei sehr gut angekommen, beeindruckend sei der Besuch mit Riesen-Gefolge des Nettetaler Prinzenpaares Frank. II. und Sabine I. gewesen. Die eigenen Tanzgruppen wie die großen Funken, die Mäuse und die Piccolo-Gruppen hätten mit Show- und Gardetanz gefallen. Auch das 2023 gegründete Männerballett habe viel Beifall geerntet. Musik kam von FBKK aus Grefrath. Der Verzicht auf ein eignes Zelt und der Umzug nach Breyell seien nach der Corona-Pandemie aus Kostengründen nötig gewesen. Auch wenn man nicht alle Schaager damit erreiche, da sie nicht außerhalb von Schaag feiern wollten, sei sie zufrieden, sagt Flügge.

