Karneval in Nettetal Alles det met – und zwar seit 90 Jahren

Ein Karneval, wie man ihn heute kennt, wird in Kaldenkirchen seit 1955 gefeiert. Die Session begann am 11. November mit der Proklamation des vereinseigenen Prinzen. Es folgte der Altweiberball. Hinzu kamen zwei von der KG organisierte Büttenabende am Karnevalssamstag und -sonntag. Am Montagabend traf man sich in der Gaststätte „Zur Mühle“ zum großen Kappenball, bevor die Session mit dem „Heringsschälen“ am Aschermittwoch beendet wurde. Dabei musste früher der Hering selbst entgrätet werden, daher „schälen“.