Mehr Konzerte in Nettetal möglich Neue Pläne der Ex-Stadtprinzessin Silvia Schmidt

Aber auch Nettetal soll direkt profitieren. Torsten Adolph war mit Nicole Terstappen in der Schule, so wird Adolph einige Künstler für Konzerte in der Alten Fabrik vermitteln. Alle Gesellschafter haben Spaß an der Musik, sind aber beruflich anders unterwegs. Die Event-Agentur soll zwar kein Minus machen, den Beteiligten geht es zuerst um die Musik. Musikalisch gibt es keine Richtung: Von Cover bis Streicher, von Hard Rock bis Pop könne alles geboten werden. Gerade durch die Corona-Zeit hätten viele Künstler Auftrittsmöglichkeiten verloren. Das Team der Eventagentur will sich einsetzen, dass „Musiker wieder Musik machen können“. Coderas „Session possible“ ist dadurch entstanden, dass Musiker beim Soundcheck von Veranstaltungen ihre eigenen Lieblingsmusiken spielten. Schnell entstand die Idee, das vor Publikum zu tun.