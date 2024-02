Karneval 2024 in Nettetal Tulpensonntagszug in Lobberich – großes und nachhaltiges Vergnügen

Der Zugweg von der Kempener Straße und der Steegerstraße, über An St. Sebastian weiter über die Freiheit Straße, den Fenland-Ring, die Breyeller Straße, die Hoch-, Markt- und Süchtelner Straße war anderthalb Kilometer lang. Die vielen Zuschauenden am Straßenrand freuten sich, dass mit Wurfmaterial nicht gegeizt wurden. Sie konnten nicht nur über Großwagen staunen, sondern auch so manche bunte Fußgruppe bewundern. „Der Zug hat keine Bremse“, tönte es aus so manchem Lautsprecher. Und er setzte sich – anders als viele Züge auf Schienen in Deutschland – pünktlich um 13.11 Uhr in Bewegung.