Karneval 2024 in Nettetal In Lötsch bekam Prinz Frank den Hintern versohlt

Der Umzug wird traditionell angeführt vom auf einer Karre liegenden „Fränzchen Nichtsnutz“ (eine Strohpuppe). Bei einem ersten Halt wird er vor einem Kindergericht, bestehend aus Richterin, Staats- und Rechtsanwältin, Ärztin und Pastor – einiger Verbrechen angeklagt. Und alljährlich wird er zum „Aufhängen am Kragen für die vier Karnevalstage“ verurteilt, was an einer zweiten Haltestelle, an der Kita Lötsch, erfolgt.