Karneval 2024 in Nettetal So schön war der Schulzug durch Hinsbeck

Mit Musik, lauten Karnevalsrufen „Helau“ und „Jüüte send schlau“ ist der Hinsbecker Scholzoch zum 40. Mal durch den Nettetaler Stadtteil gezogen. Beteiligt waren rund 380 bunt kostümierte Kinder aus den beiden Kindertagesstätten Spatzennest und St. Peter, sowie der Grundschule und der in Hinsbeck ansässigen Förderschule Standort West. Entsprechend ihrem Motto „Rot und gelb und grün und blau – die Jüüten rufen laut „Helau“ war es eine bunte Schar, die durch die Straßen zog. Der 1984, vor 40 Jahren, vom damaligen Rektor Helmut Dreßen ins Leben gerufene Scholzoch, der stets von der „dicken Trom“ angeführt wurde, ist ein „Karnevalszug verkehrt“: Die am Straßenrand stehenden Hinsbecker Karnevalisten sowie Eltern und Großeltern die Kamellen in den Zug, was bei den Kindern für helle Aufregung sorgt. Hektisches Suchen beginnt, Taschen und Bollerwagen füllen sich nach und nach mit Kamellen aller Art.