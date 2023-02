Karnevalszug in Nettetal-Lötsch Große Gaudi mit Klatschen und Fränzchen Nichtsnutz

Eine Tradition wurde auch diesmal wieder gepflegt: Alljährlich wird in Lötsch beim Zug „Fränzchen Nichtsnutz“, der ewige Sünder, bestraft. Ein Kindergericht, bestehend aus Richterin, Staatsanwältin, Rechtsanwältin, Arzt und Priester, verurteilte eine Fränzchen-Puppe zum „Hängen während der vier Karnevalstage“. Am Aschermittwoch soll er wieder abgenommen und für zwölf Monate an einen sicheren Platz gebracht werden.