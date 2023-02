Karneval in Nettetal – vorläufige Bilanz Was aus den Sorgen der Narren geworden ist

Was bleibt nun in 2023 noch zu tun? Die Kinderzüge in Hinsbeck und Lötsch und der große Zug durch Schaag und Breyell stehen an diesem Wochenende an. Das Prinzenpaar Waltraud und Thomas Holthausen ist darauf vorbereitet. Das Wurfmaterial sei bereits auf dem Prinzenwagen verstaut, sagte die Prinzessin an Altweiber im Rathaus. Wenn ihr Triumphzug durch Schaag und Breyell absolviert ist, stehen für die närrischen Majestäten am Rosenmontag noch der Besuch einer Kindersitzung und abends ein Ausklang in der Gesellschaft an. Und Veilchendienstag? „Da machen wir nichts“, sagt Waltraud Holthausen. Irgendwann muss auch ein Regent mal ruhen. Aber wahrscheinlich erinnern sich die beiden dann auch an Momente einer Session, in der für sie ein lange gehegter Traum in Erfüllung gegangen ist.