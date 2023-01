Neue Adresse für Karnevalsbegeisterte Achnes Kasulke hat Kostümverkauf frisch gemacht

Wer auf der Suche nach einem Karnevalskostüm ist, der kann sich gleich drei Wochenenden vormerken, bevor die Session ihren Höhepunkt erreicht. Die Spielgemeinschaft Kolping Karneval veranstaltet am 3. und 4. Februar, 10. und 11. Februar sowie am 17. und 18. Februar einen Trödelmarkt für Karnevalisten. An den Freitagen von jeweils 15 bis 18 Uhr und an den Samstagen von jeweils 10 bis 14 Uhr kann ein der Grenzwaldstraße 8a in Kaldenkirchen eingekauft werden. Vor der Eröffnung hat eine Größe des (über-)örtlichen Karnevals dort schon mal feucht durchgewischt: Achnes Kasulke. Sie hat das Ladenlokal auf Zeit schon besucht, sich dort einmal umgeschaut und alles für narrentauglich befunden. Die TV-bekannte Nettetalerin und ihre beiden Töchter sind eng mit der Spielgemeinschaft Kolping Karneval verbunden.