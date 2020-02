Karneval in Lobberich : Lobberich trotzt Sturmtief Xanthippe

Info

Am Rosenmontag, 24. Februar, feiert Stadtprinzessin Silvia I. weiter – mit dem „Ball der Prinzessin“im Seerosensaal in Lobberich, Steegerstraße 38. Beginn ist um 20 Uhr.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Am Mittwoch, 18.30 bis 19.30 Uhr, wird in St. Sebastian in Lobberich die hl. Messe mit Austeilung des Aschekreuzes gefeiert.