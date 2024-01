Karneval in Kaldenkirchen Karnevalsverein hat Partner für die Zukunft gefunden

Gewählt werden konnten bis zu sechs Beisitzer, wobei es Ziel war, aus jedem Verein zwei Beisitzer zu gewinnen. So will der neue Vorstand erreichen, dass die Kommunikation zwischen den Vereinen reibungsloser verläuft. Ferner sollen die Beisitzer auch Ideen und Vorstellungen aus ihren Vereinen in den Vorstand des KKV einbringen. Gewählt wurden: Alexander Heynen und Markus Hohnroth-Antwerpen (KG Alles det met), Rita Heyer und Tina Niemand (Kolping Karneval) sowie Thomas Schrörs (Löther Rieser).