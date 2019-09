Kaldenkirchen : Trio Adakiz verzauberte mit mitreißendem Spiel

Soul of Classic hieß das Konzert, zu dem er Kulturkreis der Wirtschaft Nettetal in die evangelische Hofkirche Kaldenkirchen eingeladen hatte. Es war ein mitreißender Auftritt. RP-Foto: J. Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Der Libertango von Piazolla, Carmen von Bizet wurde mit Eminem vermengt. Hits von Adèle und Kylie Minogue standen ebenso auf dem Programm wie Edith Piafs Chansons.

Gute Laune auf der improvisierten Bühne, gute Laune bei den gut 100 Zuhörern, professionelle Musik, charmante und sympathische Musiker, ein anspruchsvolles und mitreißendes Programm – das sind die Zutaten für einen gelungenen Konzertabend. Der war am Samstag auf Einladung des Kulturkreises der Wirtschaft Nettetal mit dem Trio Adaliz in der evangelischen Hofkirche in Kaldenkirchen zu erleben.